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​«Баварии» сообщили, что Томиясу не продаётся

21 Ноября 2023 • 21:32 Комментировать

Футболист «Арсенала» Такэхиро Томиясу находится на радаре «Баварии». Мюнхенский клуб хотел бы подписать японца уже зимой, но «канониры» не планируют его отпускать. Как сообщает немецкий Sky, лондонцы уже сообщили «Баварии», что игрок не продаётся. Гранд Бундеслиги продолжит следить за Томиясу, надеясь заполучить его следующим летом. Отмечается, что мюнхенцев привлекает универсализм игрока – он способен выступать на всех позициях в обороне.

Такэхиро Томиясу 25 лет. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают японского футболиста в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Арсенал Лондон Такэхиро Томиясу ещё теги
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