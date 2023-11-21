Малком может перебраться в АПЛ

Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Малком Фелипе может сменить клубную прописку.

По сведениям журналиста Экрема Конура, ряд английских клубов положил глаз на бывшего футболиста санкт-петербургского «Зенита». Сообщается, что трансфер может быть оформлен предстоящей зимой. При этом источник отмечает, что на данный момент саудовский коллектив на намерен расставаться с 26-летним Малкомом.

В нынешнем сезоне игрок провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и стал автором семи голевых передач.

Действующее соглашение Малкома с «Аль-Хилялем» рассчитано до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 30 миллионов евро.