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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Малком может перебраться в АПЛ

21 Ноября 2023 • 20:33 Комментировать

Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Малком Фелипе может сменить клубную прописку.

По сведениям журналиста Экрема Конура, ряд английских клубов положил глаз на бывшего футболиста санкт-петербургского «Зенита». Сообщается, что трансфер может быть оформлен предстоящей зимой. При этом источник отмечает, что на данный момент саудовский коллектив на намерен расставаться с 26-летним Малкомом.

В нынешнем сезоне игрок провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и стал автором семи голевых передач.

Действующее соглашение Малкома с «Аль-Хилялем» рассчитано до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

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