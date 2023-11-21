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​Выкуп доли «Манчестер Юнайтед» Рэтклиффом переносится

21 Ноября 2023 • 20:31 Комментировать

Сэр Джим Рэтклифф в обозримом будущем должен выкупить 25% «Манчестер Юнайтед». Ожидалось, что о сделке вот-вот объявят, но теперь всё выглядит так, будто она перенесена на начало 2024 года. Об этом рассказывает Transfer News Live со ссылкой на DiscoMirror.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт 26 ноября – против «Эвертона» на поле соперника.

Ранее в прессе сообщалось о том, что Джим Рэтклифф после выкупа «Манчестер Юнайтед» возьмётся за перестройку в клубе.

Алекс Фергюсон возьмётся за «Манчестер Юнайтед»

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф
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