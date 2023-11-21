​Бернарду Силва: «Если смогу, я потяну за ниточки, чтобы Невеш отправился в «Манчестер Сити», а не в «Манчестер Юнайтед»

В последнее время слухи активно связывают полузащитника «Бенфики» Жоау Невеша с «Манчестер Юнайтед». Комментарий на этот счёт дал футболист «Манчестер Сити» Бернарду Силва.

«Если смогу, я потяну за ниточки, чтобы Жоау Невеш отправился в «Манчестер Сити». Конечно, мне бы хотелось, чтобы Жоау перешёл в «Манчестер Сити», а не в «Манчестер Юнайтед», - слова Силвы приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо со ссылкой на B24.

Жоау Невешу 19 лет, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 20 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 Невеш провёл 19 матчей, в которых забил один гол.