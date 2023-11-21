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​Бернарду Силва: «Если смогу, я потяну за ниточки, чтобы Невеш отправился в «Манчестер Сити», а не в «Манчестер Юнайтед»

21 Ноября 2023 • 19:23 Комментировать

В последнее время слухи активно связывают полузащитника «Бенфики» Жоау Невеша с «Манчестер Юнайтед». Комментарий на этот счёт дал футболист «Манчестер Сити» Бернарду Силва.

«Если смогу, я потяну за ниточки, чтобы Жоау Невеш отправился в «Манчестер Сити». Конечно, мне бы хотелось, чтобы Жоау перешёл в «Манчестер Сити», а не в «Манчестер Юнайтед», - слова Силвы приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо со ссылкой на B24.

Жоау Невешу 19 лет, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 20 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 Невеш провёл 19 матчей, в которых забил один гол.

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Бенфика Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Бернарду Силва Жоау Невеш ещё теги
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