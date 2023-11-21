​«Боруссии» тоже не нужен Чалоба

Защитник «Челси» Трево Чалоба в зимнее трансферное окно не переедет в немецкую Бундеслигу. Как сообщает немецкий Sky, «Бавария» и «Боруссия» не будут бороться за футболиста в январе. Причина заключается в том, что Чалоба получил очередную мышечную травму и сможет вернуться в строй только ближе к февралю.

24-летний Трево Чалоба оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 18 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 защитник на футбольное поле не выходил.

«Челси» на текущий момент располагается на десятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.