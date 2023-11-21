​На «Олд Траффорд» куски бетона упали на фанатов

На выходных в женском чемпионате Англии проходило дерби Манчестера – «Юнайтед» против «Сити». Как сообщает MirrorFootball, во время игры на двух болельщиков в одном из секторов стадиона «Олд Траффорд» упали несколько небольших кусков бетона с конструкции крыши.

Этот эпизод лишь подчёркивает, в каком состоянии находится «Олд Траффорд». О многочисленных проблемах на домашнем стадионе «Манчестер Юнайтед» болельщики говорят давно. Впрочем, клуб никак не начнёт работы по масштабной реконструкции.

Ближайший домашний матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 6 декабря – против «Челси».