​Три клуба АПЛ следят за Дембеле

В 15 матчах после перехода в «ПСЖ» вингер Усман Дембеле записал на свой счёт только четыре результативных паса на партнёров. В топ-клубе Лиги 1 уже задумываются над тем, было ли подписание француза хорошей идеей. Во всяком случае, об этом сообщает TodoFichajes.

Источник отмечает, что за Дембеле следят три клуба Премьер-лиги Англии – «Ньюкасл», «Арсенал» и «Челси». Каждый из них может предпринять попытку подписать Усмана в обозримом будущем.

Усману Дембеле 26 лет. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 60 миллионов евро.