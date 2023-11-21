​Луис Фабиано: Я был бы лучше Холанна в «Манчестер Сити»

Бывший нападающий «Севильи» Луис Фабиано дал комментарий по поводу звёздного форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна. Бразилец считает, что на месте норвежца тоже бил бы все бомбардирские рекорды.

«Я бы тоже побил все рекорды результативности, которые имеет Холанн. Учитывая возможности, которые он получает в команде Гвардиолы, в «Манчестер Сити»… Холанн имеет 30 моментов и забивал три гола. Если бы у меня было 30 моментов, я бы забивал 10-20 голов», - сказал Фабиано в программе Benja Me Mucho.

В 71 матче за «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн записал на свой счёт 69 голов и 13 голевых передач на партнёров.