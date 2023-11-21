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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» 86 лет не может два раза подряд обыграть «Ливерпуль» в АПЛ

21 Ноября 2023 • 17:24 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
25.11 15:30

В ближайшие выходные дни «Манчестер Сити» встретится с «Ливерпулем» в рамках 13-го тура Английской премьер-лиги.

Минувшая игра между командами завершилась со счетом 4:1 в пользу «горожан». Стоит сказать, что последний раз «Манчестер Сити» одерживал две победы подряд в АПЛ над «Ливерпулем» в 1937 году. Если подопечные Хосепа Гвардиолы смогут одержать победу, то прервут 86-летнюю неприятную для себя серию.

Матч «Манчестер Сити» - «Ливерпуль» пройдет 25 ноября. Начало поединка запланировано на 15:30 по московскому времени.

На данный момент «горожане» лидируют в АПЛ, набрав 28 очков, а команда Юргена Клоппа находится на второй строчке, отставая на один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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