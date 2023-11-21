Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн не намерен переходить в «Манчестер Юнайтед». По информации от журналиста Фабрицио Романо, вероятность переезда француза на «Олд Траффорд» в данный момент крайне маловероятна.

Дело в том, что Гризманн отлично чувствует себя в «Атлетико» и не хочет никуда уходить. Летом на руках у футболиста было многомиллионное предложение из Саудовской Аравии, которое было сразу же отвергнуто.

В нынешнем сезоне Гризманн отыграл 12 матчей в чемпионате Испании, где записал на свой актив 8 голов и результативную передачу.