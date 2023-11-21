«Бавария» считает, что может оформить трансфер Варана за 20 миллионов евро

Мюнхенская «Бавария» всерьёз нацелилась на центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Рафаэля Варана. По информации от Sky Sport Germany, «красной машине» было сказано, что английский клуб согласится отпустить француза в январе за сумму около 20 миллионов евро.

Напомним, 30-летний Варан в последнее время потерял место в стартовом составе «Манчестер Юнайтед». Главный тренер Эрик тен Хаг не доверяет Рафаэлю так, как раньше.

Варан выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2021 года, когда перебрался из мадридского «Реала». С тех пор француз выиграл с командой один трофей – Кубок английской лиги.