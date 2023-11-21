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«Бавария» считает, что может оформить трансфер Варана за 20 миллионов евро

21 Ноября 2023 • 15:17 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Юнайтед
26.11 19:30

Мюнхенская «Бавария» всерьёз нацелилась на центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Рафаэля Варана. По информации от Sky Sport Germany, «красной машине» было сказано, что английский клуб согласится отпустить француза в январе за сумму около 20 миллионов евро.

Напомним, 30-летний Варан в последнее время потерял место в стартовом составе «Манчестер Юнайтед». Главный тренер Эрик тен Хаг не доверяет Рафаэлю так, как раньше.

Варан выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2021 года, когда перебрался из мадридского «Реала». С тех пор француз выиграл с командой один трофей – Кубок английской лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан

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