Футбольные клубы с самыми большими доходами в Европе

Футбольные клубы созданы с целью радовать болельщиков. Но они имеют и другую важную составляющую. Они должны приносить своим владельцам прибыль. Футбольные клубы могут заработать за счёт получения прибыли от продажи телевизионных прав, кассовых сборов и коммерции. К последней относятся продажи атрибутики клуба, футболок и прочих официально лицензированных элементов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о клубах Европы, которые имеют наибольшую операционную прибыль.

Дорогая Англия

Футбольные клубы АПЛ заняли три места в первой пятёрке самых прибыльных клубов. Лидером рейтинга стал «Манчестер Сити», который добился цифры в размере 731 млн евро. Немного от него отстали «Ливерпуль» (701,7 млн евро) и «Манчестер Юнайтед» (688,6 млн евро). Всё это вполне очевидно. Самая рейтинговая лига зарабатывает за счёт продаж прав на телевизионные трансляции.

В двадцатке самых прибыльных из Англии также оказались: «Челси» (568,3 млн евро), «Тоттенхэм» (523 млн евро), «Арсенал» (433,5 млн евро), «Вест Хэм» (302,2 млн евро), «»Лестер» (252,2 млн евро), «Лидс» (223,4 млн евро), «Эвертон» (213,7 млн евро), «Ньюкасл» (212,3 млн евро). 11 клубов из 20! Просто невероятный результат, доказывающий, что АПЛ – сильнейшая лига мира.

Догоняющая Испания

Лидер прошлогоднего рейтинга мадридский «Реал» расположился на второй позиции. Задекларированный доход лучшей испанской команды – 713,8 млн евро. Вполне вероятно, что уже в следующее трансферное окно «сливочные» провернут очередной топовый трансфер и за счёт продаж футболок таланта выйдут в лидеры. Флорентино Перес явно на это рассчитывает.

В первой двадцатке от Испании также оказались: «Барселона» (638,2 млн евро) и «Атлетико» Мадрид (393,9 млн евро).

Италия вне пятёрки самых прибыльных

Ни один из итальянских клубов не оказался в пятёрке самых прибыльных. Лучший результат у «Ювентуса» (400,6 млн евро), который оказался одиннадцатым. Среди лучших от Италии также оказались «Интер» (308,4 млн евро) и «Милан» (264,9 млн евро). Италия, как и Испания, подтверждает, что чемпионат могут выиграть всего несколько клубов, либо раз в двадцатилетие или больше удивить футбольную общественность чемпионством условного «Наполи».

Умеют зарабатывать во Франции и Германии

Но если в Испании и Италии есть хоть какая-то интрига, то во Франции и Германии её в последние сезоны нет совсем. «ПСЖ» и «Бавария» заработали практически равную прибыль: 654,2 млн евро – у французского клуба, 653,6 млн евро – у немецкого. Однако на 13-й строчке рейтинга расположилась дортмундская «Боруссия», операционная прибыль которой составила 356,9 млн евро. «Шмели» смогли заработать столь внушительную сумму за счёт высокого дохода от продажи билетов и абонементов. «Сигнал Идуна Парк» имеет среднюю заполняемость в текущем сезоне на уровне 99,3%. Учитывая, что стадион вмещает 81 360 болельщиков (самая большая арена в Германии), то это легко объясняет высокие доходы дортмундской «Боруссии».

Пятёрка самых прибыльных клубов Европы

Клуб Операционная прибыль, млн евро «Манчестер Сити» 731 «Реал» Мадрид 713,8 «Ливерпуль» 701,7 «Манчестер Юнайтед» 688,6 «ПСЖ» 654,2

Константин Лицин