Хави составил список из игроков, которые могут заменить Гави

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес составил список потенциальных кандидатов на замену полузащитнику Гави, который с большой долей вероятности пропустит остаток сезона из-за разрыва крестообразных связок колена.

По информации от журналиста Херарда Ромеро, в шорт-листе тренера находятся такие игроки, как Дани Парехо из «Вильярреала», Тьяго Алькантара из «Ливерпуля» и Гидо Родригес из «Бетиса».

При этом руководство «Барселоны» считает, что команда до конца сезона может справиться с теми футболистами, которые сейчас есть в составе. Напомним, «сине-гранатовые» сейчас располагаются на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги.