«Барселона» рассматривает вариант с трансфером Алькантары в январе

Каталонская «Барселона» в январское трансферное окно может пригласить в команду своего воспитанника Тьяго Алькантару, который ныне выступает за «Ливерпуль». По информации от журналиста Жорди Хиля, «сине-гранатовые» проявляют интерес к испанскому хавбеку, чей контракт с «Ливерпулем» истекает в конце нынешнего сезона.

Отметим, что «Ливерпуль» в данный момент не предпринимает никаких попыток сохранить Алькантару. В январе мерсисайдцы могут продать полузащитника, чтобы не потерять его летом бесплатно и получить хоть какие-то деньги.

В нынешнем сезоне Алькантара не провёл ни одного матча в Английской премьер-лиге.