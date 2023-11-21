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«Барселона» рассматривает вариант с трансфером Алькантары в январе

21 Ноября 2023 • 14:46 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
25.11 15:30

Каталонская «Барселона» в январское трансферное окно может пригласить в команду своего воспитанника Тьяго Алькантару, который ныне выступает за «Ливерпуль». По информации от журналиста Жорди Хиля, «сине-гранатовые» проявляют интерес к испанскому хавбеку, чей контракт с «Ливерпулем» истекает в конце нынешнего сезона.

Отметим, что «Ливерпуль» в данный момент не предпринимает никаких попыток сохранить Алькантару. В январе мерсисайдцы могут продать полузащитника, чтобы не потерять его летом бесплатно и получить хоть какие-то деньги.

В нынешнем сезоне Алькантара не провёл ни одного матча в Английской премьер-лиге.

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