Куртуа и Доннарумма - в списке претендентов на награду лучшему вратарю года

Названы имена претендентов на звание лучшего вратаря года по версии Globe Soccer Awards. На престижную награду номинированы десять голкиперов.
За приз поборются: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Тибо Куртуа («Реал» Мадрид), Яссин Боно («Аль-Хиляль»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Диогу Кошта («Порту»), Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»), Мик Меньян («Милан»), Андре Онана («Манчестер Юнайтед»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»), Ян Зоммер («Интер»).
Награду вручат на торжественной церемонии в конце следующего месяца.
Месси, Роналду и Холанн - в числе претендентов на звание игрока года по версии Globe Soccer Awards
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