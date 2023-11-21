«Ливерпуль» не намерен менять Луиса Диаса на Рафинью

«Ливерпуль» хочет сохранить в своём составе вингера Луиса Диаса, которого недавно связывали с переходом в каталонскую «Барселону». Напомним, ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может обменять колумбийца на Рафинью Диаса.

Тем не менее, если верить изданию Football Insider, «Ливерпуль» вовсе не намерен отпускать Луиса ради Рафиньи, у которого уже есть опыт игры в Английской премьер-лиге в составе «Лидса».

Напомним, Луис Диас пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы. В нынешней кампании колумбиец провёл уже 11 матчей в Английской премьер-лиге, где записал на свой актив 3 забитых гола.