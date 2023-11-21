«Реал» и «Барселона» нацелились на звёздного бразильского нападающего

Мадридский «Реал» и каталонская «Барселона» нацелились на нападающего из АПЛ. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

В сферу интересов испанских топ-клубов попал форвард сборной Бразилии и лондонского «Арсенала» Габриэль Жезус. «Барса» и «Реал» намерены побороться за трансфер 26-летнего футболиста, стоимость которого оценивается в 75 миллионов евро. Его контракт с лондонцами рассчитан до конца июня 2027 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Габриэль сыграл семь матчей за «канониров». Бразилец забил всего один мяч и получил две желтые карточки.

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