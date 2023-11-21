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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» и «Барселона» нацелились на звёздного бразильского нападающего

21 Ноября 2023 • 13:32 Комментировать (1)

Мадридский «Реал» и каталонская «Барселона» нацелились на нападающего из АПЛ. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

В сферу интересов испанских топ-клубов попал форвард сборной Бразилии и лондонского «Арсенала» Габриэль Жезус. «Барса» и «Реал» намерены побороться за трансфер 26-летнего футболиста, стоимость которого оценивается в 75 миллионов евро. Его контракт с лондонцами рассчитан до конца июня 2027 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Габриэль сыграл семь матчей за «канониров». Бразилец забил всего один мяч и получил две желтые карточки.

«Реал» выбрал нового центрфорварда стоимостью 70 миллионов евро

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Арсенал Лондон Габриэль Жезус ещё теги
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Комментарии (1)
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LMI
21 Ноября 2023 в 13:49
Да не такой он уже и звездный
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