«Бавария» может заменить Киммиха полузащитником «Манчестер Сити»

Мюнхенская «Бавария» начала подыскивать замену полузащитнику Йозуа Киммиху, который может сменить клубную прописку в ближайшем будущем. По сообщениям журналистов Todofichajes, немецкий гранд обратил свой взор на Английскую премьер-лигу.

В сферу интересов чемпиона Бундеслиги попал опорный полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кэлвин Филлипс. Мюнхенцы могут побороться за хавбека с «Ливерпулем» и туринским «Ювентусом».

Действующий трудовой договор Кэлвина с «горожанами» рассчитан до лета 2028 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 28 миллионов евро.