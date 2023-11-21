Переговоры Жоржиньо и «Арсенала» зашли в тупик

Футбольный агент Жоао Сантос, который представляет интересы полузащитника лондонского «Арсенала» Жоржиньо, высказался касательно будущего своего клиента.

«Наши переговоры с «Арсеналом» зашли в тупик. Подумаем над будущим после февраля. Наши приоритетом остается продление контракта с «канонирами». Однако Италия всегда остается в сердце Жоржиньо. Если найдется реальный претендент из Серии А, мы можем рассмотреть этот вариант», - передает слова агента Sportskeeda.

Срок действующего трудового соглашения между Жоржиньо и «Арсеналом» рассчитан до середины следующего года.