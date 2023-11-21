«Реал» и «Бавария» нацелились на аргентинца, выигравшего ЧМ-2022

Центральный защитник сборной Аргентины и лондонского «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро попал в сферу интересов двух грандов европейского футбола.

Как сообщается в социальных сетях журналиста Экрема Конура, в услугах южноамериканца заинтересованы мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария». Трансферная стоимость 25-летнего защитника оценивается в 60 миллионов евро, а его контракт со «шпорами» истекает в конце июня 2027 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Кристиан провел 11 поединков, в которых забил два гола. Защитник получил две желтые карточки и один раз был удален с поля.