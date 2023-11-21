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Гвардиола и Анчелотти - в списке претендентов на приз лучшему тренеру года

21 Ноября 2023 • 12:53 Комментировать

Представлены номинанты на звание лучшего главного тренера года по версии Globe Soccer Awards.

На награду претендуют следующие наставники: Хосеп Гвардиола, Хави Эрнандес, Микель Артета, Карло Анчелотти, Лионель Скалони, Роберто де Дзерби, Луис де ла Фуэнте, Симоне Индзаги, Стефано Пиоли, Лучано Спаллетти, Томас Тухель, Джонатан Гиральдез, Марсель Коллер, Аллесандро Спугна, Сарина Вигман-Глоцбах.

Престижную награду вручат в конце года на церемонии, которая состоится в Дубае (ОАЭ).

Месси, Роналду и Холанн - в числе претендентов на звание игрока года по версии Globe Soccer Awards

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Карло Анчелотти Хосеп Гвардиола Хави Эрнандес ещё теги
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