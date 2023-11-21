«Манчестер Сити» и «Барселона» претендуют на звание лучшего клуба года

Названы футбольные клубы, которые претендуют на звание лучшего по итогам года по версии Globe Soccer Awards.

В список были включены: «Арсенал», «Манчестер Сити», «Вест Хэм», «Барселона», «Севилья», «Бавария», «Унион», «Наполи», «Рома», «Интер», «ПСЖ», «Фейеноорд», «Бока Хуниорс», «Флуминенсе», «Урава Ред Даймондс», «Видад», «Аль-Ахли», «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад».

Церемония Globe Soccer Awards проводится Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов. Она состоится в конце декабря в Дубае (ОАЭ).

Месси, Роналду и Холанн - в числе претендентов на звание игрока года по версии Globe Soccer Awards