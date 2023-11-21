«Бавария» не будет платить за Пальинью 60 миллионов евро

Мюнхенская «Бавария» не намерена сильно раскошеливаться на полузащитника лондонского «Фулхэма» Жоау Пальинью. По информации от инсайдера Флориана Плеттенберга, мюнхенский клуб определённо не будет выкладывать за 28-летнего португальца 60 миллионов евро.

В «Баварии» считают, что Пальинья не стоит требуемых денег. При этом не исключено, что «Фулхэм» всё же пойдёт на уступки и отпустит португальца по более приемлемой цене для команды Томаса Тухеля.

Напомним, Пальинья в последний день трансферного окна практически завершил свой переход в «Баварию», но сделка в последний момент сорвалась из-за решения «Фулхэма».