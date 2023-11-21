Месси, Роналду и Холанн - в числе претендентов на звание игрока года по версии Globe Soccer Awards

Объявлен список футболистов, претендующих на звание лучшего игрока года по версии Globe Soccer Awards. За престижную индивидуальную награду поборются 30 исполнителей.

В список включены такие звезды, как Криштиану Роналду, Лионель Месси, Карим Бензема, Кевин де Брёйне, Эрлинг Холанн, Килиан Мбаппе, Гарри Кейн, Хвича Кварацхелия, Роберт Левандовски, Мохамед Салах, Лука Модрич и многие другие.

Напомним, что «Золотой мяч» в 2023 году выиграл аргентинец Лионель Месси. Это восьмая подобная награда в карьере 36-летнего нападающего. Вторым в голосовании стал норвежец Эрлинг Холанн, а топ-3 замкнул француз Килиан Мбаппе.