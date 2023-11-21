Холанн или Салах: назван лидер сезона АПЛ по количеству ударов

Центральный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн – лидер по числу нанесенных ударов, включая заблокированные, в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

На свету норвежского бомбардира 46 ударов, он лидирует по этому показателю с большим отрывом. На втором месте находится нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, который нанес 38 ударов. Топ-3 замыкает полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш (36).

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Холанн провел 12 поединков, в которых записал на свой счет 13 забитых мячей (три – с пенальти) и три результативные передачи.