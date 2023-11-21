Жоржиньо может покинуть «Арсенал»

Итальянский опорник Жоржиньо, правами на которого владеет лондонский «Арсенал», может покинуть Английскую премьер-лигу в январское трансферное окно. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Николо Скира.

Согласно данным инсайдера, у 31-летнего полузащитника есть вариант продолжения карьеры в чемпионате Саудовской Аравии. Неназванный клуб вступил в переговоры с Жоржиньо.

Срок трудового договора итальянца с «канонирами» истекает летом следующего года. В нынешнем сезоне Жоржиньо провел 15 поединков во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями. Его трансферный ценник – 15 миллионов евро.