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Жоржиньо может покинуть «Арсенал»

21 Ноября 2023 • 09:47 Комментировать

Итальянский опорник Жоржиньо, правами на которого владеет лондонский «Арсенал», может покинуть Английскую премьер-лигу в январское трансферное окно. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Николо Скира.

Согласно данным инсайдера, у 31-летнего полузащитника есть вариант продолжения карьеры в чемпионате Саудовской Аравии. Неназванный клуб вступил в переговоры с Жоржиньо.

Срок трудового договора итальянца с «канонирами» истекает летом следующего года. В нынешнем сезоне Жоржиньо провел 15 поединков во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями. Его трансферный ценник – 15 миллионов евро.

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