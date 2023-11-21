Артета: «Месси – самый влиятельный игрок в истории футбола»

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением об аргентинском нападающем Лионеле Месси, которому недавно вручили восьмой «Золотой мяч».

«Месси – номер один. На мой взгляд, Лионель является игроком с самым большим влиянием в истории футбола. Никогда ранее не видел, чтобы кто-то делал на поле то, что творит он так много лет», - передает слова испанского специалиста Planet Football.

Месси выступает за американский клуб «Интер Майами» с лета 2023 года. Его контракт с представителем МЛС рассчитан до конца 2025 года.

В сезоне-2023/2024 Месси провел шесть матчей в МЛС, забил гол и отдал два ассиста.