«Это не он» - растолстевшую экс-звезду «Манчестер Юнайтед» не узнали в Дубаи

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия явился публике в Дубаи, и шокировал присутствовавших на матче «легенд футбола», прошедшем в этом фешенебельном городе, своими «габаритами».

Закончивший карьеру два года тому назад Валенсия, видимо, активно присел на «фаст-фуд», потому что раздулся он в размерах не хуже, чем в свое время «Зубастик» Роналдо. Во всяком случае, на фоне другого бывшего игрока «МЮ», Хуана-Себастьяна Верона, с которым Валенсия сфотографировался, разница более чем заметна.

Напомним, что Валенсия отыграл в «Манчестер Юнайтед» целое десятилетие - с 2009 по 2019 год.