«Бавария» изучают возможность подписания Варана зимой

«Бавария» изучает возможность трансфера защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Рафаэль Варан.

По информации Флориана Плеттенберга, в руководстве немецкого гранда пришли к выводу, что подписание чемпиона мира в ближайшее время не будет возможным из-за финансовых требований француза. Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» проинформировал немецкий гранд, что переход Рафаэля зимой возможен при выплате 30 миллионов евро.

Напомним, что Варан присоединился к «красным дьяволам» летом 2021 года, перейдя из мадридского «Реала». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего футболиста в 35 миллионов евро.