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«Бавария» изучают возможность подписания Варана зимой

20 Ноября 2023 • 22:50 Комментировать

«Бавария» изучает возможность трансфера защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Рафаэль Варан.

По информации Флориана Плеттенберга, в руководстве немецкого гранда пришли к выводу, что подписание чемпиона мира в ближайшее время не будет возможным из-за финансовых требований француза. Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» проинформировал немецкий гранд, что переход Рафаэля зимой возможен при выплате 30 миллионов евро.

Напомним, что Варан присоединился к «красным дьяволам» летом 2021 года, перейдя из мадридского «Реала». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего футболиста в 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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