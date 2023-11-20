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«Бавария» заинтересовалась защитником «Арсенала»

20 Ноября 2023 • 20:37 Комментировать

В мюнхенской «Баварии» хотят видеть защитника лондонского «Арсенала» Такэхиро Томиясу.

Как пишет Bayern & Germany, интерес чемпиона Германии к японцу из состава «канониров» очень высок – руководство клуба желает видеть игрока у себя в клубе уже грядущим летом.

Правда, вряд ли «Арсенал» так легко отдаст японского игрока в немецкий гранд. 25-летний футболист проявляет себя в «Баварии» лучшим образом – он был признан игроком месяца в минувшем октябре.

Контракт Томиясу с «Арсеналом» действует до лета 2025 года, Transfermarkt оценивает Такэхиро в 25 млн евро. Выступает за «канониров» футболист с августа 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Арсенал Лондон Такэхиро Томиясу ещё теги
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