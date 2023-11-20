​Онана надеется сыграть в ближайшем матче «Манчестер Юнайтед»

Голкипер Андре Онана получил травму поясницы в расположении национальной сборной Камеруна. Как сообщает ESPN, в ближайшие дни Онана пройдёт медицинское обследование. При этом футболист надеется, что сможет быть в форме уже к ближайшему матчу команды против «Эвертона».

Матч Английской премьер-лиги между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед» пройдёт в воскресенье, 26 ноября. На текущий момент «красные дьяволы» располагаются на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.

Андре Онана сыграл за «Манчестер Юнайтед» 18 матчей, в которых пропустил 30 голов.