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​Онана надеется сыграть в ближайшем матче «Манчестер Юнайтед»

20 Ноября 2023 • 19:29 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Юнайтед
26.11 19:30

Голкипер Андре Онана получил травму поясницы в расположении национальной сборной Камеруна. Как сообщает ESPN, в ближайшие дни Онана пройдёт медицинское обследование. При этом футболист надеется, что сможет быть в форме уже к ближайшему матчу команды против «Эвертона».

Матч Английской премьер-лиги между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед» пройдёт в воскресенье, 26 ноября. На текущий момент «красные дьяволы» располагаются на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.

Андре Онана сыграл за «Манчестер Юнайтед» 18 матчей, в которых пропустил 30 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Андре Онана

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