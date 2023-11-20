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​Менди подал крупный иск против «Манчестер Сити»

20 Ноября 2023 • 19:04 Комментировать

Защитник Бенжамен Менди подал многомилионный иск против «Манчестер Сити». Об этом рассказывает Sky News. Претензии футболиста заключаются в том, что клуб долгое время не платил ему заработную плату по контракту.

В августе 2021 года Менди обвинили в преступлениях сексуального характера. Разбирательство длилось почти два года, и летом 2023-го футболиста признали невиновным по всем эпизодам. На тот момент контракт Бенжамена с «Манчестер Сити» уже не действовал.

В настоящий момент Бенжамен Менди выступает во Франции за «Лорьян». В сезоне 2023/2024 29-летний защитник провёл в чемпионате Франции три матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бенжамен Менди
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