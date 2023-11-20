Сарр сможет сменить «Челси» на испанский клуб

Защитник «Челси» Маланг Сарр может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Как сообщает TodoFichajes, арендовать 24-летнего француза в январе планирует «Бетис». Главный тренер испанской команды Мануэль Пеллегрини хочет видеть Сарра в числе своих подопечных.

«Бетис» уже пытался подписать Сарра летом, но переговоры оказались безуспешными. Теперь испанский клуб возобновил контакты с «Челси».

Стоит сказать, что в сезоне 2023/2024 Маланг Сарр ни разу не сыграл за «Челси». Летом защитник вернулся в лондонский клуб после истечения срока аренды в «Монако».

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