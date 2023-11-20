​«Манчестер Юнайтед» может купить звёздного игрока за 25 млн евро

В последнее время слухи активно связывают Антуана Гризманна с «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Mundo Deportivo, в стане «красных дьяволов» хотят воспользоваться тем, что в действующем контракте Гризманна с «Атлетико» прописана сумма отступных в 25 миллионов евро. Для столь статусного футболиста это небольшие деньги.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» может попросить Рафаэля Варана поговорить с Антуаном Гризманном и убедить его переехать на «Олд Траффорд».

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.