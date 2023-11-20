«Бенфика» не будет продавать Жоау Невеша зимой

Руководство португальской «Бенфики» не рассматривает вариант с продажей полузащитника Жоау Невеша предстоящей зимой.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, в клубе не намерены начинать переговоры по талантливому хавбеку, несмотря на то, что «Манчестер Юнайтед» несколько раз отправлял скаутов, чтобы оценить игру Невеша. Сообщается, что в его контракте прописан такой же, как у Энцо Фернандеса, размер отступных в размере 120 миллионов евро.

Напомним, что 19-летний Невеш является воспитанником «Бенфики», в 19 матчах текущего сезона забив один гол. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.