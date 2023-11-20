​Фергюсона нельзя выкупить у «Брайтона» без согласия клуба

Нападающий «Брайтона» Эван Фергюсон находится на радарах целого ряда статусных клубов, о чём писал даже трансферный гуру Фабрицио Романо. Впрочем, выкупить 19-летнего форварда у «чаек» без согласия со стороны клуба нельзя. Как сообщает The Athletic, в новом контракте Фергюсона, заключённом в ноябре, такой опции прописано не было.

В 11 матчах чемпионата Англии сезона 2023/2024 Эван Фергюсон записал на свой счёт пять голов. На текущий момент команда располагается на восьмой позиции в турнирной таблице.

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Эвана Фергюсона в 65 миллионов евро.