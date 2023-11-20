​«Фулхэм» ещё не одобрял трансфер Пальиньи в «Баварию»

В прессе появилась информация о том, что в зимнее трансферное окно полузащитник Жоау Пальинья сменит «Фулхэм» на «Баварию». Впрочем, журналист Тоби Альтшаффль пишет в социальных сетях о том, что с лондонским клубом пока что никакого соглашения по этому трансферу нет.

При этом отмечается, что сам 28-летний футболист хотел бы переехать в Мюнхен. Всё будет зависеть от суммы, которую «Бавария» будет готова заплатить за хавбека сборной Португалии.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Жоау Палинью в 55 миллионов евро. В 12 матчах сезона 2023/2024 португальский футболист записал на свой счёт два гола.