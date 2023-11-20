​«Барселона» получит часть денег за трансфер Тодибо – игрока связывают с «Манчестер Юнайтед»

В последние дни защитника «Ниццы» Жана-Клера Тодибо слухи активно связывают с «Манчестер Юнайтед». На страницах TodoFichajes отмечается, что на трансфере 23-летнего футболиста может заработать его бывший клуб – «Барселона». Так, каталонцы при уходе Тодибо сохранили за собой 20% от суммы следующего трансфера игрока.

Если за Тодибо «Манчестер Юнайтед» действительно выплатит 40 миллионов евро, то «Барселона» получит 8 из них. Это может помочь каталонцам в решении их финансовых трудностей.

«Барселона» сейчас занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.