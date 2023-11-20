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​«Барселона» получит часть денег за трансфер Тодибо – игрока связывают с «Манчестер Юнайтед»

20 Ноября 2023 • 15:43 Комментировать

В последние дни защитника «Ниццы» Жана-Клера Тодибо слухи активно связывают с «Манчестер Юнайтед». На страницах TodoFichajes отмечается, что на трансфере 23-летнего футболиста может заработать его бывший клуб – «Барселона». Так, каталонцы при уходе Тодибо сохранили за собой 20% от суммы следующего трансфера игрока.

Если за Тодибо «Манчестер Юнайтед» действительно выплатит 40 миллионов евро, то «Барселона» получит 8 из них. Это может помочь каталонцам в решении их финансовых трудностей.

«Барселона» сейчас занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Ницца Барселона Манчестер Юнайтед Жан-Клер Тодибо трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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