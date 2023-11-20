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​Названа сумма возможного трансфера Тодибо в «Манчестер Юнайтед»

20 Ноября 2023 • 15:38 Комментировать

Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо в обозримом будущем может примерить на себе футболку «Манчестер Юнайтед». Как сообщает TodoFichajes, «красные дьяволы» могут заплатить за Тодибо 40 миллионов евро. Ранее этот же источник сообщал, что сумма сделки будет ниже на пять миллионов евро.

Жан-Клер Тодибо ранее успел поиграть за «Барселону». Если брать сезон 2023/2024, то 23-летний защитник провёл за «Ниццу» 11 матчей, в которых отметился одной результативной передачей на партнёра.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.

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Ницца Манчестер Юнайтед Жан-Клер Тодибо трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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