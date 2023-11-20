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​«Спортинг» может вернуть Дайера летом

20 Ноября 2023 • 15:30 Комментировать

Слова Эрика Дайера о том, что «Спортинг» является для него домом, и чего его возвращение в Португалию неизбежно, были услышаны. Как сообщает O Jogo, лиссабонский клуб рассматривает возможность возвращения Дайера в свой состав. Это может произойти летом, когда действующий контракт защитника с «Тоттенхэмом» истечёт, и он обретёт статус свободного агента.

В январе Эрику Дайеру исполнится 30 лет. За «Тоттенхэм» защитник, способный также действовать в средней части поля, выступает с лета 2014 года после трансфера как раз из «Спортинга».

На текущий момент «Спортинг» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии.

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