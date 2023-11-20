​«Бавария» подпишет хавбека сборной Португалии

В зимнее трансферное окно полузащитник Жоау Пальинья переберётся из «Фулхэма» в «Баварию». Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Педру Алмейда.

Стоит напомнить, что слухи активно связывали Пальинью с «Баварией» летом, но трансфер не состоялся. Более того, вскоре после закрытия летнего окна 28-летний футболист подписал новый контракт с «дачниками».

Ранее Жоау Пальинья рассказывал о том, что он гордится интересом к себе со стороны «Баварии».

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Жоау Пальинью в 55 миллионов евро.