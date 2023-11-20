«Манчестер Юнайтед» готовится к работе на зимнем трансферном рынке. Как сообщает Mirror, приоритетом «красных дьяволов» будет подписание футболиста на позицию центрального защитника.

Ранее слухи связывали «Манчестер Юнайтед» с Жаном-Клером Тодибо из «Ниццы». Сообщалось, что на «Олд Траффорд» есть уверенность в успешном закрытии сделки по трансферу экс-игрока «Барселоны».

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда Эрика тен Хага проведёт в воскресенье, 26 ноября, - против «Эвертона» на выезде.