«Ливерпуль» хочет купить топ-нападающего - цена 120 миллионов евро

Лучший бомбардир прошлого сезона чемпионата Италии Виктор Осимхен может оказаться в Английской премьер-лиге. Как информирует Todofichajes, в подписании нигерийского нападающего заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдцы намерены побороться за африканца с лондонским «Челси».

Осимхен связан контрактными обязательствами с «Наполи» до лета 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость форварда в 120 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Серии А 24-летний нигериец сыграл восемь поединков за команду из Неаполя и отметился шестью забитыми мячами (два – с пенальти).