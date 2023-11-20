Роналду выше Зидана: названы лучшие полузащитники 2000-х

Журналисты британского портала FourFourTwo продолжают составлять различные рейтинги. На этот раз были названы лучшие полузащитники 2000-х.

Первое место в рейтинге занял экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Криштиану Роналду. На второй позиции расположился француз Зинедин Зидан, а тройку лучших замкнул бразилец Кака.

В топ-20 также были включены следующие игроки: Хави, Пирло, Иньеста, Фигу, Недвед, Деку, Лэмпард, Джеррард, Бускетс, Баллак, Скоулз, Фабрегас, Гаттузо, Гиггз, Мендьета, Бекхэм, Роббен.

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