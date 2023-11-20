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Игрок «Арсенала» Райс высказался о своём трансфере за 116 миллионов евро

20 Ноября 2023 • 09:48 Комментировать

Хавбек лондонского «Арсенала» и сборной Англии Деклан Райс высказался о своем трансфере. За переход игрока «канониры» заплатили 116 миллионов евро.

«Я – футболист, которого купили за 116 миллионов. Это не совсем обычное ощущение. Я раньше думал, что мне достаточно быть Декланом Райсом, быть самим собой и не отличаться от других», - передает слова полузащитника инсайдер Марк Манн-Брайанс в соцсетях.

Райс перешел в «Арсенал» из «Вест Хэма» минувшим летом. Стороны подписали долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2028 года. В текущем сезоне Деклан принял участие в 18 матчах, отметившись двумя голами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Деклан Райс
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