Игрок «Манчестер Юнайтед» Санчо получил щедрое предложение

Атакующий полузащитник Джедон Санчо, который выступает в чемпионате Англии за «Манчестер Юнайтед», получил щедрое предложение от одного из саудовских клубов. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Николо Скиры.

При этом пока неизвестно, как ответил на это предложение сам игрок. Напомним, что у Джедона конфликт с главным тренером «красных дьяволов» Эриком тен Хагом. Санчо с большой долей вероятности покинет манкунианцев в январе.

Срок действующего контракта между вингером и «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2026 года. В нынешнем розыгрыше АПЛ Санчо поучаствовал лишь в трех встречах.