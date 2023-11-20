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Игрок «Манчестер Юнайтед» Санчо получил щедрое предложение

20 Ноября 2023 • 09:21 Комментировать

Атакующий полузащитник Джедон Санчо, который выступает в чемпионате Англии за «Манчестер Юнайтед», получил щедрое предложение от одного из саудовских клубов. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Николо Скиры.

При этом пока неизвестно, как ответил на это предложение сам игрок. Напомним, что у Джедона конфликт с главным тренером «красных дьяволов» Эриком тен Хагом. Санчо с большой долей вероятности покинет манкунианцев в январе.

Срок действующего контракта между вингером и «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2026 года. В нынешнем розыгрыше АПЛ Санчо поучаствовал лишь в трех встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джедон Санчо
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