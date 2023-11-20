Зинченко назвал двух украинцев, которых пригласил бы в «Арсенал»

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко заявил, что хотел бы видеть в составе «канониров» соотечественников Георгия Судакова и Николая Матвиенко.

«В какой клуб зимой перейдёт Судаков? Надеюсь, в «Арсенал». Кого из игроков сборной Украины я забрал бы в «Арсенал», если бы мог? Матвиенко», - приводит слова Александра ua.tribuna.com.

Судаков и Матвиенко выступают за украинский «Шахтёр». Трансферная стоимость Георгия оценивается в 15 миллионов евро, а Николая – в 20 миллионов.

Сегодня, 20 ноября, сборная Украины проведет решающий матч в квалификации Евро-2024. Противостоять «жёлто-синим» будет национальная команда Италии.