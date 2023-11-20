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​Палкин: «Де Дзерби заслуживает тренировать большой клуб»

20 Ноября 2023 • 03:32 Комментировать

Итальянский специалист Роберто де Дзерби, добившийся заметных успехов с «Брайтоном», ранее поработал в украинском «Шахтере», где его также вспоминают особенно тепло. Спортивный директор «Шахтера» Сергей Палкин уверен в том, что де Дзерби в будущем будет тренировать большой клуб:

- Я уверен, что он станет одним из лучших в мире. Я был уверен в этом еще до того, как он оказался в английской Премьер-лиге. Я думаю, что де Дзерби получит возможность поработать с большим клубом. Но, возможно, придется подождать, - цитирует слова Палкина итальянское новостное агентство ITASportPress.


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