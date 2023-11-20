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Рико Льюис: «Думаю, мы с Трентом похожи стилем игры»

20 Ноября 2023 • 02:35 Комментировать
Северная Македония
...
Англия
1 19.00 X 8.50 2 1.16
Через 19 ч. 8 мин.

Правый защитник «Манчестер Сити» Рико Льюис сравнил себя с футболистом «Ливерпуля» Трентом Александером-Арнольдом.

18-летний футболист «горожан» мог дебютировать за сборную Англии в поединке против Мальты (2:0), но остался на скамейке запасных. В расположении «трёх львов» Льюис пересёкся с Александером-Арнольдом, с которым сравнил себя.

«Я бы не сказал, что мы много общались, но Трент показался мне приятным человеком. Мы похожи стилем игры: как и он, я тоже тяготею к середине поля, будучи крайним защитником, особенно в сборной Англии. Думаю, я могу узнать от него много полезного», – приводит журналист Джон Кросс слова футболиста «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Сборная Англии Трент Александер-Арнольд Рико Льюис ещё теги

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