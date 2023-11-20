Скоулз объяснил причины неудач Маунта в «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался о проблемах Мэйсона Маунта.

24-летний игрок пополнил ряды «красных дьяволов» в июле, перебравшись из «Челси» за 64 млн евро. Английский хавбек пока не смог оправдать ожидания: он нечасто выходит в стартовом составе и отметился всего одной результативной передачей.

«Думаю, он играл бы на позиции атакующего полузащитника, которую занимает Фернандеш. Задействовать их одновременно – довольно опасная затея, поскольку это нарушает баланс в середине поля. Очевидно, что это не работает должным образом. Чтобы разместить Маунта без вреда для баланса, нужно два опорных полузащитника, которые будут играть позади него», – цитирует UtdDistrict Скоулза.